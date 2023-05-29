Зеленский обсудил с премьером Камбоджи обучение украинских саперов

Президент Зеленский обсудил с премьером Камбоджи обучение экспертов по разминированию

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что обсудил с ним подготовку украинских специалистов по разминированию, и выразил надежду на продолжение сотрудничества в рамках их обучения.

Зеленский также отметил, что рассказал камбоджийскому премьеру о своей инициативе по урегулированию конфликта на Украине и предложил поддержать его «формулу мира».

В январе сообщалось, что камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально начал обучать прибывших в страну украинских саперов. Как уточнял глава CMAC Хенга Ратану, в процессе обучения техническую поддержку оказывало правительство Японии.