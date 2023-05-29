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10:08, 29 мая 2023Бывший СССР

В Молдавии решили создать центр по борьбе с пропагандой

Президент Молдавии Санду предложила создать в стране центр по борьбе с пропагандой
СюжетНаселение России:
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду предложила создать в стране центр по борьбе с пропагандой. О таком решении она сообщила в ходе брифинга, передает «Sputnik Молдова».

Новой институции хотят присвоить название Patriot, а в ее задачи включить координацию государственных органов. «Сегодня я объявляю о законодательной инициативе по созданию ведомства, которое будет бороться с вредной для Молдавии пропагандой и защищать наших граждан от манипуляций и постоянных пропагандистских атак», — пояснила Санду.

В основные задачи центра войдут передача достоверной информации широкой аудитории, обеспечение непрерывного диалога с гражданами, повышение устойчивости общества перед дезинформацией. Также Patriot будет выявлять и устранять связанные с дезинформацией риски. Соответствующий законопроект представят в парламент в ближайшие недели.

Ранее Санду заявляла, что молдавская оппозиция, в том числе партия «Шор», контактирует с Россией и пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Тогда же глава страны призвала защищать молдавское население от дезинформации и российской пропаганды.

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    Варвара Кошечкина
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