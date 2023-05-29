Воспитатели российской кадетской школы избили учеников за ночной побег из палаты

В Татарстане воспитатели кадетской школы избили учеников за побег из палаты после отбоя

В Камско-Устьинском районе Татарстана ночные воспитатели кадетской школы избили учеников за побег из палаты после отбоя. Об этом 29 мая сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, шестеро девятиклассников вышли во двор около 11 часов вечера. Подростки заявили, что услышали шум за окном и решили узнать, в чем дело. Воспитатели, заставшие кадетов на улице, начали оскорблять воспитанников, применяя физическую силу.

Жители соседнего дома, ставшие свидетелями конфликта, сообщили о случившемся в полицию. Сотрудники правоохранительных органов опросили участников произошедшего и выслушали объяснения воспитателей.

Ранее сообщалось, что отец одного из учащихся кадетской школы в Ставрополе пожаловался на избиение сына плетью. При этом мужчина уточнил, что при поступлении в школу родители подписали соглашение, в котором оговаривалось применение к детям подобных воспитательных мер.