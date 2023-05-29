Певица Ирина Салтыкова объяснила отказ от секса

Певица Ирина Салтыкова объяснила, что отказалась от секса из-за публичности

Российская поп-певица Ирина Салтыкова рассказала, почему ей приходится сдерживать свою сексуальную активность. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на передачу «Звезды сошлись» на НТВ.

По словам 57-летней знаменитости, вся ее личная жизнь постоянно находится на виду и она не может позволить распространяться слухам о себе. Салтыкова подчеркнула, что «от природы никуда не денешься» и избавиться от естественного желания близости она не может.

«Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволит любой другой просто ради "хочу". Я постоянно себя сдерживаю. И благодаря этому ничего хорошего», — объяснила свой отказ от секса исполнительница.

На вопрос другого гостя передачи, продюсера Иосифа Пригожина, что бы артистка делала, если бы не была знаменита, Салтыкова сказала, что «сто процентов» не сдерживала бы себя. В настоящий момент поп-звезда не замужем. С бывшим супругом Виктором Салтыковым она развелась почти 30 лет назад.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что не занималась сексом два года. По ее словам, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году. Бузова также подчеркнула, что секс — не основная составляющая ее жизни.