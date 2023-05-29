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19:10, 29 мая 2023Путешествия

Пилот пролез в окно самолета с захлопнувшейся дверью и стал популярным в сети

CBS: пилот Southwest Airlines пролез через окно кабины в самолет с захлопнувшейся дверью

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Пилот авиакомпании Southwest Airlines пролез в самолет через окно, так как дверь кабины экипажа захлопнулась. Фото командира воздушного судна стало популярным в сети, сообщает CBS.

Уточняется, что рейс должен был вылететь в Сакраменто из Сан-Диего, однако во время предыдущего перелета один из пассажиров случайно толкнул дверь и захлопнул ее. Пилоты не могли попасть внутрь, из-за чего одному из них пришлось пробираться туда через окно. Его запечатлел на фото пассажир, ожидавший посадки.

В авиакомпании заявили, что благодаря слаженным действиям экипажа рейс вылетел по расписанию. «Я считаю, что это заслуга пилота и команды», — заключил автор снимка.

Ранее пилот во время посадки выполнил опасный трюк на новом президентском самолете и попал на видео. В ролике видно, как Боинг 757-200 зашел на посадку в аэропорту Буэнос-Айреса, однако вскоре резко набрал высоту и наклонился одним крылом вниз.

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    Зарина Дзагоева
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