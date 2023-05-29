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17:51, 29 мая 2023Среда обитания

Назван лучший способ борьбы с пластиком

Эксперт Рыбальченко: появление плазменных заводов в России окончит борьбу с пластиком

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Появление в России плазменных заводов по утилизации и внедрение технологии детонационного парогенератора могут окончить борьбу с пластиком. Лучшие способы борьбы с этим видом отходов назвал эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко, передает «360».

Рыбальченко считает плазменную технологию одной из самых современных. Она заключается в термическом разложении с неполным окислением под воздействием водяного пара, кислорода и давления. Практикующий данный метод предприятия уже есть в Японии, Израиле и Азербайджане.

Другой действенный способ избавиться от пластика — детонационный парогенератор, который не выбрасывает выхлопы и не требует дальнейшего захоронения остатков. В контейнере смешиваются водяной пар и природный газ. Полученная смесь взрывается и создает температуру около трех тысяч градусов, при которой пластик распадается на атомы.

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«Вверх идут углерод, водород и метан — это чистейший природный газ, который можно использовать для отопления или снова использовать для создания пластика. Вниз — жидкость соляная кислота, которая становится товаром, а все остальное спекается в крепкий камень, которым можно посыпать дороги и использовать в строительстве», — добавил Рыбальченко. По его словам, опытный образец такого механизма установлен на Воробьевых горах в Москве.

В мае организация Greenpeace, деятельность которой признана нежелательной в России, рассказала об опасности переработки пластика. Переработанная пластмасса оказалась более токсичной, чем ее первичные составляющие — в результате переработки микрочастицы рассеиваются и загрязняют окружающую среду.

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    Александра Качан
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