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08:32, 29 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о взятых в плен украинских десантниках

Марочко заявил, что российские военнослужащие взяли в плен свыше 20 украинских десантников

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Российские военнослужащие за последние двое суток взяли в плен в районе поселка Белогоровка в ЛНР 23 украинских десантника. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что плененные бойцы числились в 81-й отдельной аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Им сразу же оказали медицинскую помощь, а затем отправили их в место содержания, отвечающее всем нормам международного гуманитарного права.

Ранее командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что бойцы его подразделения вместе с военнослужащими из «Южной» группировки войск смогли зайти в промзону мелового производства в Белогоровке и отодвинуть украинских военных на кременском направлении на 1,5 километра. При этом Алаудинов подчеркивал, что противник несет большие потери на данном направлении.

В настоящее время бои за Белогоровку продолжаются.

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    Марина Совина
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