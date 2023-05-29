В Казахстане рассказали о переезде компаний из России

Замглавы МИД Казахстана Айдаров рассказал о переезде международных компаний из России

За последний год из 401 компании, которой было предложено перебраться из России в Казахстан, почти 100 заинтересовались идеей. Об этом на правительственном часе в сенате (верхняя палата парламента Казахстана) рассказал замглавы МИД республики Алмас Айдаров, передает РИА Новости.

Завершили переезд 25 компаний, еще 67 ответили положительно, по ним ведется работа. По словам Айдарова, компании представляют 38 стран, большая часть из них — из Германии, США, Швейцарии и Японии.

В качестве примера дипломат назвал производство, открытое американской Honeywell, офис австралийской Fortescue Metals Group и сервисные центры французской Alstom.

Создать условия для переноса предприятий из России правительству в июне 2022 года поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Тогда он подчеркивал, что республика благодаря зарубежным инвестициям получит возможности для наращивания производства товаров.

В октябре прошлого года премьер Казахстана Алихан Смаилов говорил, что переехать из России готовы 300 компаний, а твердое решение о переносе офисов приняли 56 международных фирм. По его словам, причиной переезда чаще всего оказывались санкции, введенные странам Запада в отношении России, или ответные ограничительные меры, введенные Москвой.

