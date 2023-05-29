Сообщение о пропаже британских туристов в Дагестане оказалось фейком

Информация о пропаже двух британских туристов в Дагестане не подтвердилась

Сообщение о том, что в Дагестане пропали двое туристов из Великобритании, оказалось фейком.

Публикации с аналогичным содержанием начали распространяться в соцсетях и Telegram-каналах 27 мая. Одна из первых публикаций появилась в Telegram-канале «Эхо Кавказ». В ней утверждалось, что двое жителей Лондона пропали в Дагестане. Как отмечал автор поста, молодые люди перестали выходить на связь.

В другой публикации, размещенной в региональном паблике в «Одноклассниках», уточнялось, что пропавшие – 20-летние туристы, которые приехали в Дагестан из Великобритании. Автор также приложил к посту карту с местом, где могли находиться британцы, когда пропали — населенным пунктом Махи в горной местности в Буйнакском районе республики.

При этом изначально сообщений о пропаже граждан Великобритании на территории Дагестана в местную полицию не поступало. Полицейские сами начали проверку после того, как это информация начала распространяться в соцсетях, сообщили в управлении МВД по Дагестану, передает KP.RU.

Было установлено, что автором постов стала девочка-подросток, которая ранее общалась с данными молодыми людьми в соцсетях. Правоохранители отчитали девушку за ее попытку найти пропавших через соцсети, после чего она написала заявление о пропаже знакомых.

В ходе последующих суток сотрудники полиции проверили указанные координаты и базы и выяснили, что информация о пропаже британцев не соответствует действительности. Оказалось, что молодые люди придумали историю с исчезновением, чтобы разыграть девушку и избежать дальнейшего общения с ней.

Публикация не получила распространения в российских СМИ, однако распространялась в соцсетях (1, 2). При этом в ряде СМИ вышли публикации с опровержением информации о пропаже британцев (KP.RU, «Голос Кавказа»).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»