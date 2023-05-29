69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
14:52, 29 мая 202369-я параллель

В российском регионе по поручению Путина вызвали дожди

Глава Якутии Николаев рассказал президенту Путину об успехе эксперимента по вызову дождя
СюжетПожары в России

Фото: Ryoji Iwata / Unsplash

В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент по привлечению авиации к вызову осадков для предотвращения природных пожаров. О способе борьбы с возгораниями при помощи вызова дождя президенту России Владимиру Путину рассказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе встречи.

«В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию, для того чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — сказал губернатор.

В мае 2022 года Николаев предложил вызывать искусственные осадки, чтобы снижать класс пожарной опасности в лесах. Он отметил, что такой метод показал свою эффективность в пожароопасный сезон 2021 года, и предложил использовать его не только для тушения, но и для профилактики возгораний при получении соответствующих прогнозов от метеослужб.

Материалы по теме:
«Таких пожаров не было никогда» Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
«Таких пожаров не было никогда»Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
24 августа 2021
Охрана с воздуха. Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 11 раз после увеличения числа авиапатрулей
Охрана с воздуха.Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась в 11 раз после увеличения числа авиапатрулей
7 августа 2022

В июне 2022 года Путин поручил правительству России совместно с Николаевым провести в Якутии эксперимент по созданию искусственных осадков. Мероприятия завершились 10 августа того же года.

По итогам эксперимента первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что работа по искусственному вызыванию осадков продолжится. Он добавил, что в пожароопасный сезон 2022 года число природных пожаров удалось сократить в три раза, а пройденную огнем площадь — в 14 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине
    В офисе Зеленского возмутились публикацией кадров работы украинской ПВО
    Женщина разбогатела из-за закончившихся в магазине бананов
    Китай назвал неразумным решение ЕС связать отношения с КНР и конфликт на Украине
    Стилист оценил образ Пересильд на премьере «Вызова» фразой «такая колхозня»
    Терапевт предупредил об опасной для здоровья диете
    В российском городе мужчина до крови избил школьника в лифте и попал на видео
    Россиянин решил поесть шаурмы и лишился самоката почти за 500 тысяч рублей
    «Челси» объявил имя нового главного тренера
    Стало известно содержание записки Путина Токаеву
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.