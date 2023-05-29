В российском регионе по поручению Путина вызвали дожди

Глава Якутии Николаев рассказал президенту Путину об успехе эксперимента по вызову дождя

В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент по привлечению авиации к вызову осадков для предотвращения природных пожаров. О способе борьбы с возгораниями при помощи вызова дождя президенту России Владимиру Путину рассказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе встречи.

«В прошлом году мы впервые провели эксперимент: привлекли авиацию, для того чтобы превентивно вызывать дожди на тех территориях, где у нас могли быть пожары. Я считаю, что в мае и июне нам это очень помогло», — сказал губернатор.

В мае 2022 года Николаев предложил вызывать искусственные осадки, чтобы снижать класс пожарной опасности в лесах. Он отметил, что такой метод показал свою эффективность в пожароопасный сезон 2021 года, и предложил использовать его не только для тушения, но и для профилактики возгораний при получении соответствующих прогнозов от метеослужб.

В июне 2022 года Путин поручил правительству России совместно с Николаевым провести в Якутии эксперимент по созданию искусственных осадков. Мероприятия завершились 10 августа того же года.

По итогам эксперимента первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников сообщил, что работа по искусственному вызыванию осадков продолжится. Он добавил, что в пожароопасный сезон 2022 года число природных пожаров удалось сократить в три раза, а пройденную огнем площадь — в 14 раз.