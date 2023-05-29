Мишустин: число проверок бизнеса в России снизилось до исторического минимума в 340 тысяч

С 2022 года число проверок бизнеса в России упало до исторического минимума. Об этом на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП) заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, его цитирует Интерфакс.

В результате введения моратория на проверки бизнеса, аудит в течение года проводился только в исключительных случаях — при угрозе жизни и здоровью людей. Кроме того, он коснулся лишь ограниченного круга предприятий, отметил Мишустин. Поэтому число таких мероприятий снизилось до 340 тысяч, и МСП затронула лишь треть из них.

По словам премьер-министра, снижения числа проверок удалось добиться в том числе благодаря переориентированию контролирующих органов на профилактическую работу. Так, профильные ведомства не штрафовали предпринимателей, а «помогали, объясняли, как сделать правильно», добавил он.

Мораторий на проверки бизнеса ввели в России в марте 2022 года для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. В правительстве также допустили исключения из этого запрета — при согласовании с прокуратурой и при непосредственной угрозе и наличии фактов причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, обороне и безопасности страны, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В конце 2022 года правительство решило продлить мораторий еще на один год. Позже Мишустин объявил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только на объектах высокого риска. По его словам, это необходимо для снижения административной нагрузки и улучшения делового климата в стране.