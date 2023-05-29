Названы российские регионы с самыми богатыми семьями

РИА Новости: самые состоятельные семьи России проживают в ЯНАО, Москве и на Сахалине

По итогам 2022 года в России регионами, где живут самые состоятельные семьи, оказались Ямало-Ненецкий округ (ЯНАО), Москва и Сахалинская область. В то же время семьи с наиболее низким материальным состоянием проживают в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, выяснили специалисты РИА Новости. Эксперты подчеркнули, что разница между благосостоянием семей в различных субъектах страны существенная, а тенденций в сторону изменения ситуации пока нет.

В лидирующем в рейтинге ЯНАО доходы среднестатистической семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми в 2022 году после вычета минимальных затрат на жизненно необходимые вещи оценивались в 118,3 тысячи рублей. В Москве в среднем денежный остаток аналогичных семей составил 89,6 тысячи рублей, а в Сахалинской области — 78,6 тысячи.

В топ-10 регионов с самыми богатыми семьями эксперты назвали Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО, 77 тысяч рублей), Санкт-Петербург (76,9 тысячи), Магаданская область (69,5 тысячи), Чукотский автономный округ (59,8 тысячи), Якутия (59,6 тысячи), Ненецкий автономный округ (57 тысяч), Красноярский край (54,3 тысячи).

Согласно итогам исследования, в восьми регионах страны у семьи с двумя детьми со средним заработком после минимальных расходов в свободном распоряжении остается менее 10 тысяч рублей. Из них в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Ингушетия не остается ничего, поскольку потенциально возможный денежный остаток отрицательный, отмечают эксперты.

Среди регионов с достатком менее 10 тысяч рублей также оказались Псковская область (9,2 тысячи рублей), Ивановская область (8,1 тысячи), Дагестан (7,5 тысячи), Калмыкия (6,3 тысячи), Карачаево-Черкесия (5,8 тысячи), Чечня (2 тысячи).

Рейтинг рассчитывался по потенциально возможному остатку денежных средств семьи с двумя работающими родителями со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата.

По данным Центра исследований гражданского общества Высшей школы экономики (ВШЭ), по итогам 2022 года каждый шестой россиянин (17 процентов опрошенных) жаловался на нехватку средств на еду или одежду и обувь. Из них четырем процентам денег не хватает даже на еду. При этом за несколько лет ситуация изменилась в лучшую сторону, и количество бедных россиян сократилось. Доцент Института общественных наук РАНХиГС Николай Кульбака отметил, что в стране усилилось расслоение и поляризация общества — доля бедных граждан снижается, но вместе с ней уменьшается и доля среднего класса, который государство поддерживает меньше.