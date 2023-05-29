Стилист Рогов назвал трендом подчеркивающую грудь одежду

Стилист Рогов назвал трендом подчеркивающие грудь платья и топы-бюстье

Российский стилист Александр Рогов назвал трендом подчеркивающие грудь вещи. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 130 тысяч подписчиков.

Речь идет о платьях и топах-бюстье, которые за счет своего облегающего кроя демонстрируют изгибы фигуры. По мнению модного эксперта, подобную одежду лучше сочетать с базовыми предметами гардероба, например, джинсами, а также рубашки и футболками спокойных оттенков.

В качестве примера автор поста привел несколько знаменитостей, которые уже успели появиться на публике в упомянутых вещах. Среди них оказались супермодели Ирина Шейк и Кендалл Дженнер, бизнесвумен Ким Кардашьян, манекенщица Хейли Бибер и другие инфлюэнсеры.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова перечислила самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.