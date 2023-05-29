Rolls-Royce запланировал провести массовые сокращения

The Times: Rolls-Royce может уволить до 10 процентов из 30 тысяч сотрудников

Британская машиностроительная компания Rolls-Royce собирается уволить тысячи сотрудников, об этом со ссылкой на источники пишет The Times.

В рамках программы оптимизации компания планирует объединить непроизводственные отделы, это коснется подразделений оборудования для гражданской авиации, оборонного сектора и энергетики. В результате около 10 процентов из 30 000 сотрудников предприятия могут остаться без работы. Как отмечает газета, в наибольшей степени сокращения затронут работников главного офиса Rolls-Royce, расположенного в Дерби.

В компании при этом заявили, что окончательное решение по поводу сотрудников не принято. «Все рассуждения — чистая спекуляция», — отметил представитель Rolls-Royce.

Ранее в мае главный исполнительный директор Туфан Эргинбилгич объявил о программе трансформации Rolls-Royce, об этом писал Bloomberg. Для оптимизации деятельности компания наняла специалистов консалтинговой фирмы McKinsey & Co.

Ранее британская телекоммуникационная компания BT Group объявила о намерении уволить от 40 тысяч до 55 тысяч сотрудников до конца 2030 года. В настоящее время штат компании насчитывает около 130 тысяч человек, сокращения коснутся примерно 42 процентов работников.

