Названы районы Москвы с резко подорожавшим жильем

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: цены на жилье резко выросли в Академическом районе Москвы

С начала 2023 года цены на первичное жилье сильнее всего выросли в Академическом районе Москвы — на 31,3 процента, до 503,2 тысячи рублей за один квадратный метр. Локации в старых границах столицы с резким подорожанием новостроек назвали аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

На втором месте оказался район Якиманка — там средняя стоимость «квадрата» строящегося жилья выросла на 24,5 процента, до 704,5 тысячи рублей. Третье место занял район Раменки, где показатель увеличился на 21,5 процента, до 651,7 тысячи рублей. В пятерку лидеров также вошли районы Сокол (плюс 14,3 процента, до 559,9 тысячи рублей за «квадрат») и Некрасовка (плюс 12,6 процента, до 175,4 тысячи рублей за «квадрат»).

«Лидерство Академического района объясняется ростом цен в одном крупном проекте. В районах Якиманка и Раменки рост средней цены "квадрата" связан с повышением строительной готовности. На цены в районе Сокол повлиял проект, который введен с начала года, а в Некрасовке цена "квадрата" выросла в результате изменения структуры предложения», — пояснила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Ранее россиянам рассказали, что в ближайшем будущем не стоит ждать снижения цен на новостройки. Однако в среднесрочной перспективе, по прогнозам экспертов, цены могут вырасти на 5-7 процентов за счет роста доли корпусов на высоких стадиях готовности. Специалисты также допускают сохранения темпов продаж на уровне января-апреля.