Предсказано будущее цен на новостройки

«Ъ»: эксперты не ожидают в ближайшем будущем роста цен на новостройки

В ближайшем будущем не ожидается роста цен на новостройки в России. Динамику спроса и стоимости объектов на первичном рынке жилья предсказали опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

По данным «ЦИАН.Аналитики», в мае 2023 года средняя цена новостроек в 18 крупнейших регионах России сократилась на 0,2 процента по сравнению с апрелем и достигла 140,6 тысячи рублей за один квадратный метр. В госкомпании «Этажи» приводят другие цифры — по их оценкам, средняя стоимость первичного «квадрата» увеличилась на 0,18 процентов за месяц, до 119,2 тысячи рублей. В «Авито Недвижимости» добавили, что средняя стоимость квартир в новостройках страны снизилась на 0,8 процента с апреля, до 6 миллионов рублей.

При этом спрос на строящееся жилье специалисты называют стабильным. По словам руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, в последние месяцы активность на рынке то незначительно прирастает, то немного снижается. Одновременно с этим сохраняется дисбаланс спроса и предложения — по оценкам эксперта, объем экспозиции на 52 процента превышает показатель аналогичного периода в 2022 году. «Объектов намного больше, чем покупателей на них», — уточняет Алексеев.

Большой выбор, по словам директора по продажам «Этажей» Сергея Зайцева, способствует снижению скорости сделки. «Потенциальные покупатели рассматривают значительно большее количество объектов перед принятием решения», — пояснил специалист. Из-за этого значительная доля предложения продолжает экспонироваться со скидками — в Москве и Подмосковье она сейчас достигает 30 процентов. «Но нужно иметь в виду, что в ряде случаев в "зачеркнутую" цену попадают цифры, которые никогда не фигурировали как реальные ценовые уровни, сделки по ним не заключались», — предупредил эксперт.

Дмитрий Алексеев предположил, что в ближайшем будущем стоимость первичных квартир не изменится. Однако в среднесрочной перспективе, по прогнозам Алексея Попова, цены могут вырасти на 5-7 процентов за счет роста доли корпусов на высоких стадиях готовности. Специалист также допускает сохранения темпов продаж на уровне января-апреля.

Ранее россиянам рассказали, что в июне не стоит ждать заметного снижения цен на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. По словам экспертов, тенденция будет сохраняться до тех пор, пока застройщики не опустят цены или пока стоимость «вторички» не поднимется до уровня новостроек.