Ирина Салтыкова рассказала о причинах отказа от секса

Певица Ирина Салтыкова отказалась от секса, чтобы избежать слухов о себе

Известная российская певица Ирина Салтыкова призналась, что отказалась от секса из-за своей публичности. О причинах ее решения рассказало издание The Voice со ссылкой на эфир шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

57-летняя исполнительница хита «Серые глаза» объяснила, что она решилась на отказ от сексуальной активности, чтобы избежать распространения нежелательных слухов о себе, несмотря на сложности, с которыми сопряжен этот шаг.

Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради «хочу». Я постоянно себя сдерживаю Ирина Салтыкова

Салтыкова уверяет, что из-за своей публичности не может позволить себе то, что позволено простым людям, и потому вынуждена постоянно себя сдерживать, в том числе в интимной жизни. Еще одним ограничивающим критерием для нее являются завышенные требования к мужчинам.

По словам певицы, она может выйти замуж «хоть завтра», если захочет, и не будет смотреть на воспитание и образование потенциального избранника, однако она не готова связать свою жизнь с тем, кто ниже нее по социальному статусу.

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