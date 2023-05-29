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13:25, 29 мая 2023Экономика

Акции застройщика «Самолет» взлетели

Акции застройщика «Самолет» взлетели на 13% после объявления о buyback

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Акции застройщика «Самолет» взлетели на 13,2 процента после открытия торгов на Мосбирже — до 3100 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:02 по московскому времени рост замедлился до 9,1 процента — бумаги девелопера торгуются по 2987,5 рубля (плюс 250 рублей к предыдущему закрытию торгов).

Акции «Самолета» подорожали после объявления об обратном выкупе бумаг (buyback) на сумму до 10 миллиардов рублей. Такое поручение менеджменту дал совет директоров, выкуп проведут до конца 2023 года. Шаг объяснили тем, что справедливая оценка стоимости чистых активов «Самолета» в пять раз превышает ее текущую рыночную.

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Независимый оценщик Commonwealth Partnership назвал справедливой оценку в 761 миллиард рублей на конец 2022 года, в то время как общая стоимость акций «Самолета» на Мосбирже на 29 мая составляла 183 миллиарда рублей. 

Бизнес компании «кратно вырос» за последние годы, но это не отразилось на стоимости бумаг в полной мере, отмечается в пресс-релизе застройщика. «Совет директоров и менеджмент считают оптимальным механизмом возврата капитала акционерам выкуп недооцененных акций с рынка», — заявил гендиректор компании Антон Елистратов. 

По данным Forbes, по состоянию на 1 февраля «Самолет» занимал вторую стройку в рейтинге российских застройщиков по объемам текущего строительства с показателем 3,4 миллиона квадратных метров. При этом земельный банк застройщика является крупнейшим в стране (34,2 миллиона квадратных метров).

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    Софья Ермакова
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