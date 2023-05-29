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19:21, 29 мая 2023Ценности

В сети обругали Ирину Шейк за вульгарные фото со словами «будто пьяная»

Фанаты обругали в сети модель Ирину Шейк из-за вульгарного позирования на новых фото

Фото: @irinashayk

Фанаты обругали российскую манекенщицу Ирину Шейк на новых фото со словами «будто пьяная». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость снялась в голубом шелковом платье, одна часть которого оформлена прозрачной тканью. Ее образ дополнили открытые босоножки с сияющими стразами. При этом на одних фото Шейк позировала перед камерой, широко раздвинув ноги.

Поклонники не оценили фотосессию Шейк, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 227 тысяч лайков. «Ирина, что с тобой не так? В последнее время ты выглядишь нелепо: ужасно, дешево и вульгарно», «Когда с подругой в Геленджике пьяными возвращаетесь в отель», «Какое вульгарное позирование», «Ира, вернитесь, пожалуйста, в себя», «Классические снимки на лестнице после вечеринки», — высказывались они.

В марте фанаты обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на фото. Тогда манекенщица разместила серию снимков с прошедших Недель моды. На них она запечатлена в длинном кожаном жакете, джинсах-оверсайз, шубе, облегающем платье с асимметричным вырезом, а также шортах и колготках в сетку. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости, отметив, что на кадрах она выглядит очень грустной и уставшей.

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    Карина Черных
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