Склад тортов загорелся в Татарстане

В Татарстане загорелся склад тортов на площади 1940 кв. метров

В Татарстане на территории особой экономической зоны «Алабуга» загорелся склад тортов. Об этом сообщило ГУ МЧС России по республике в Telegram.

Уточняется, что сообщение о возгорании на улице 14 поступило в 18:35 в воскресенье, 28 мая. Пожару был присвоен второй ранг. Спустя час горение было локализовано. К тушению огня были привлечены 52 человека и 15 единиц техники. По предварительным данным, площадь возгорания составила 1940 квадратных метров.

В 21:16 пожарные ликвидировали открытое горение. Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Ранее в городе Артем Приморского края загорелся склад с алкогольной продукцией. На момент прибытия пожарных крыша здания оказалась охвачена пламенем. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.