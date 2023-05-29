Россиянкам назвали ускоряющие старение кожи популярные процедуры

Стилистка Мария Гуторова рассказала россиянкам, что патчи ускоряют старение кожи

Стилистка и визажистка Марина Гуторова назвала россиянкам популярные бьюти-процедуры, которые ускоряют старение кожи. Соотвествующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт отметила патчи. По ее словам, данный косметический продукт придает лишь временный эффект разглаживания морщин. Гуторова рассказала, что если использовать патчи на постоянной основе, кожа начнет растягиваться и потеряет свою эластичность.

Кроме того, специалистка выделила кислотные пилинги и ботокс. В первом случае частое применение процедуры может привести к раздражениям и сделать кожу чувствительной. Что касается ботокса, то в нем содержится опасный токсин, который воздействует на нервную систему человека. По этой причине к подобной манипуляции рекомендуется прибегать не чаще одного-двух раз в год.

Вдобавок Гуторова обратила внимание на химический пилинг лица в домашних условиях. Самостоятельное проведение ритуала может обернуться покраснением кожи, образованием пигментных пятен и ожогами.

В заключение собеседница издания напомнила о гиалуроновой кислоте. «Это вещество может задерживаться в тканях, накапливая жидкость. Результатом злоупотребления этим компонентом часто становится деформация лица и необходимость оперативного вмешательства», — предупредила она.

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