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17:42, 24 мая 2023Ценности

Юрист назвала опасные для здоровья косметические средства

Юрист @thelawyerangela назвала водостойкую тушь и сухой шампунь опасными для здоровья

Фото: Radu Razvan / Shutterstock / Fotodom

Юрист Анджела (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях как @thelawyerangela, назвала опасные для здоровья косметические средства и бьюти-процедуры. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогерша рассказала, что перестала покупать водостойкую тушь. По ее словам, крупные косметические компании добавляют в данные продукты перфторалкильные и полифторалкильные вещества (PFAS), которые помогают продлить их срок годности. Однако эти вещества используются для производства антипригарной посуды и водоотталкивающей одежды.

Также Анджела заявила, что никогда не будет пользоваться сухим шампунем таких брендов, как Drybar, Redken, IGK, Batiste, Paul Mitchell, Not Your Mother's, Pantene, OGX и Herbal Essences. Она объяснила, что перечисленные производители добавляют в состав средств бензол, из-за которого повышается риск развития рака.

В заключение автор видео предостерегла зрителей от химического выпрямления волос. «Раньше я делала эту процедуру постоянно. Мне нравится гладкий вид прядей, но, как оказалось, женщины, которые выпрямляют волосы таким образом, попадают в зону риска заболеваемости раком матки», — предупредила она.

В феврале L'Oréal обвинили в продаже косметики, вызывающей рак. Тогда почти 60 женщин подали в суд на французскую компанию по производству парфюмерии и косметики из-за средств для выпрямления волос. В исках отмечалось, что в этих средствах присутствуют опасные химические вещества, вызывающие рак и другие заболевания. По словам истцов, руководство L’Oreal знает об этом, но продолжает их продавать.

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Мария Винар
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