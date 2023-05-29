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15:07, 29 мая 2023Моя страна

Фестиваль уличных театров пройдет в Суздале

В Суздале 17 июня пройдет второй Всероссийский фестиваль уличных театров

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Всероссийский фестиваль уличных театров пройдет в Суздале 17 июня. Как уточняет KP.RU, в этот день перед зрителями предстанут 37 коллективов из разных регионов и городов страны.

Отмечается, что фестиваль объединит несколько больших и малых площадок под открытым небом. Гостей и жителей города ожидают специально подготовленные спектакли и перфомансы.

Среди участников мероприятия будут коллективы из Владимира, Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Казани, Смоленской области, Кольчугино, Воркуты, Ростова-на-Дону, Московской области, Нижнего Новгорода, а также других городов и регионов.

Узнать подробнее о самом мероприятии и его участниках можно на странице фестиваля «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Уфе открылась первая международная книжная ярмарка «Китап-байрам».

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    Варвара Кошечкина
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