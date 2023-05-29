Фестиваль уличных театров пройдет в Суздале
Всероссийский фестиваль уличных театров пройдет в Суздале 17 июня. Как уточняет KP.RU, в этот день перед зрителями предстанут 37 коллективов из разных регионов и городов страны.
Отмечается, что фестиваль объединит несколько больших и малых площадок под открытым небом. Гостей и жителей города ожидают специально подготовленные спектакли и перфомансы.
Среди участников мероприятия будут коллективы из Владимира, Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново, Казани, Смоленской области, Кольчугино, Воркуты, Ростова-на-Дону, Московской области, Нижнего Новгорода, а также других городов и регионов.
Узнать подробнее о самом мероприятии и его участниках можно на странице фестиваля «ВКонтакте».
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