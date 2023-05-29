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14:47, 29 мая 2023Культура

Тарантино заплатил 10 тысяч долларов ради облизывания ступней стриптизерши

Квентин Тарантино заплатил 10 тысяч долларов, чтобы облизать ступни стриптизерши

Фото: Alexandra Fechete / IMAGO / Globallookpress.com

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино заплатил 10 тысяч долларов (примерно 800 тысяч рублей), чтобы облизать ступни стриптизерши. Об этом сообщил сотрудник ночного клуба, который посещал кинематографист, передает Page Six.

По его словам, Тарантино заказал приватный танец, выбрав девушку с самой большой грудью и объемными бедрами, и последовал с ней в VIP-комнату заведения.

«Он сел, девушка начала раздеваться, и Тарантино встал, бросил ее на сиденье, снял с нее обувь и начал облизывать ступни и обсасывать пальцы», — поведал работник клуба, не уточнив, когда именно произошел инцидент.

Сотрудник заведения добавил, что после встречи с кинематографистом ступни стриптизерши напоминали чернослив, «как когда вы слишком долго принимаете ванну».

Ранее стало известно, что Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара в Каннах из-за стула.

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    Анастасия Астахова
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