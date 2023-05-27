Тарантино едва не подрался с посетителем бара из-за стула
Американский режиссер Квентин Тарантино едва не подрался с посетителем бара в Каннах из-за стула, об этом пишет газета Mirror.
По ее информации, инцидент во французском заведении произошел, когда известный деятель культуры попытался занять чужое место в лобби-баре.
Как отмечает газета, Тарантино подошел к посетителю и попытался отобрать у него стул, а когда тот отказался уступить место, режиссер возмутился и спросил: «Разве ты не знаешь, кто я такой?»
Конфликт привлек внимание публики, которая начала призывать спорящих устроить бой за место, после чего Тарантино решил занять другой стул.
Ранее американский кинорежиссер ответил на вопрос о возможном завершении режиссерской карьеры. «Продолжение следует», — сказал постановщик в ходе беседы с журналистами на красной дорожке Каннского кинофестиваля.