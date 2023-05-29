Бывший кандидат в президенты Турции предложил оппозиции задуматься над ошибками

Бывший кандидат в президенты Турции Индже: оппозиции нужно подумать, в чем она ошиблась

Бывший кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже, возглавляющий Партию отечества, в своем Twitter-аккаунте обратился к оппозиции после победы на прошедших выборах президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политик поздравил турецкого лидера с переизбранием и пожелал ему успехов в решении накопившихся проблем. «А сейчас призываю всю оппозицию подумать, в чем мы ошиблись», — добавил Индже.

О том, что Эрдоган победил на выборах президента страны, стало известно 28 мая. Уточнялось, что он набрал 52,14 процента голосов избирателей, а глава оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) страны Кемаль Кылычдароглу получил 47,86 процента голосов.