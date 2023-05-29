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12:39, 29 мая 2023Бывший СССР

В украинской армии решили управлять кадрами по стандартам НАТО

Минобороны Украины переведет управление кадрами в ВСУ на стандарты НАТО

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Министерство обороны Украины намерено перевести управление кадрами в вооруженных силах республики на стандарты НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канала ведомства.

В министерстве решили четко разграничить нормы прохождения гражданами военной службы «в мирное время и в особый период», положив в основу изменений «стандарты кадрового менеджмента НАТО».

Отмечается, что военнослужащих будут назначать на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим званиям, а также установят минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в звании. Назначение на высшие посты будет происходить при этом по рейтинговому принципу, а те, кому дважды отказали в повышении по службе, будут рекомендованы к увольнению.

Кроме того, в ведомстве намерены ввести ротацию военнослужащих с целью приобретения ими необходимого опыта.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщало, что страны НАТО не смогли договориться по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в альянс.

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    Георгий Нестеров
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