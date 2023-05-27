НАТО не сумело согласовать сроки интеграции Украины

ANSA: страны НАТО не смогли договориться по графику принятия Украины в альянс

Страны НАТО не сумели договориться по поводу предоставления Украине четкого графика интеграции в альянс. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

По данным журналистов, часть западных стран настаивает, чтобы блок предоставил Киеву четкие сроки уже на саммите в Вильнюсе.

Однако решения на этот счет, как утверждает агентство, нет до сих пор. Какие конкретно страны выступают против, в публикации не указано.

Ранее замгенсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что обсуждение членства Украины в НАТО состоится в Осло на следующей неделе. Он отметил, что на данный момент внутри сообщества нет консенсуса по вопросу возможного вступления Киева.