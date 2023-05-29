Президент Сербии выразил гордость за свою страну из-за отсутствия санкций

Президент Сербии Вучич гордится тем, что не ввел санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич гордится тем, что его страна остается единственной в Европе, которая не ввела санкции против России. Об этом политик заявил в интервью телеканалу TV Pink.

В своей речи Вучич отмети, что Сербия никогда не была и не будет «российской губернией», ровно как и «американской или европейской колонией». «Сербия — самостоятельная и независимая страна, и я горжусь своей самостоятельной и независимой политикой, но также я горжусь тем, что вот уже год и почти четыре месяца мы придерживаемся нашей политики», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что оппозиция, которая упрекает его в слишком редких визитах в Россию, не думает о последствиях этих поездок для Сербии.

Также во время этого интервью Вучич обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский. Подобное стремление, по его мнению, в скором времени приведет к обострению в Косово, поскольку сербы больше не намерены это терпеть.

