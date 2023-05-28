Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:23, 28 мая 2023Мир

Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать Зеленским

Президент Сербии Вучич: премьер Косово Курти мечтает стать региональным Зеленским
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский.

Подобное стремление, по его мнению, в скором времени приведет к обострению в Косово, поскольку сербы больше не намерены это терпеть. «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», — сказал Вучич. Он отметил, что глава косовского правительства ведет себя крайне безответственно и выступает с провокационными заявлениями.

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич сравнил Курти с Зеленским, заявив, что тот хочет выглядеть жертвой, как и украинский президент.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в Турции. Как ему это удалось?
    В граничащем с Украиной регионе начался лесной пожар после обстрела ВСУ
    Москвичи смогут бесплатно привить своих питомцев на площадках для выгула собак
    Синоптик назвал сроки открытия купального сезона в Москве
    В офисе Зеленского назвали фактор для завершения конфликта
    Умер бывший депутат Госдумы Сергей Сироткин
    России и Турции предрекли укрепление отношений после победы Эрдогана
    В Белоруссии сообщили о мерах по прикрытию дорог на границе с Россией
    В Москве школьник потерял 38 тысяч рублей при покупке кроссовок
    Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать Зеленским
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.