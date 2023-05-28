Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать Зеленским

Президент Сербии Вучич: премьер Косово Курти мечтает стать региональным Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти в попытках вести себя как глава Украины Владимир Зеленский.

Подобное стремление, по его мнению, в скором времени приведет к обострению в Косово, поскольку сербы больше не намерены это терпеть. «Опасаюсь крупных столкновений, потому что Курти мечтает быть Владимиром Зеленским, а сербы больше не могут это терпеть», — сказал Вучич. Он отметил, что глава косовского правительства ведет себя крайне безответственно и выступает с провокационными заявлениями.

Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич сравнил Курти с Зеленским, заявив, что тот хочет выглядеть жертвой, как и украинский президент.