Стало известно о задержании киевлян за съемку работы систем ПВО

«Реальный Киев»: полиция начала задержания местных жителей за съемку работы систем ПВО

В Киеве полиция начала задержания местных жителей, которых подозревают в съемке работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Киев».

По данным канала, правоохранители задержали 33 человека, при этом официальной информации об этом от местной власти не поступало. В сообщении говорится, что задержанных передали в «надежные руки» Службы безопасности Украины (СБУ).

Также стало известно, что для поиска одного из подозреваемых в столице Украины ввели специальную полицейскую операцию и нашли 26-летнего киевлянина за полчаса.

Ранее в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского возмутились публикациями работы систем ПВО и мест падения ракет в социальных сетях. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, публикация таких сведений наносит урон безопасности Украины и может расцениваться как преступная халатность.

