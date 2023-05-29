В Краснодаре объяснили запрет на вывески на иностранном языке

Депутат Уфимцев объяснил запрет на вывески на иностранном языке в Краснодаре законом

Заместитель председателя городской Думы Краснодара Геннадий Уфимцев объяснил введенный в городе запрет на вывески на иностранном языке. В беседе с «Лентой.ру» депутат напомнил об аналогичном федеральном законе.

Ранее стало известно, что в Краснодаре запретят делать вывески с надписями на иностранном языке. По словам мэра города Евгения Наумова, вывески на иностранных языках — это непатриотично.

Мы привели наше муниципальное законодательство в соответствии с федеральным. Ничего нового мы не придумали Геннадий Уфимцев заместитель председателя городской Думы Краснодара

«Сегодня мы внесли изменения в правила благоустройства, в том числе и в части применения вывесок на иностранном языке. Этот нормативный акт вступит у нас в силу в сентябре этого года. До марта у них (владельцев заведений — прим. «Ленты.ру») будет срок, чтобы привести вывески в порядок, если бизнес располагается на магистральных улицах и в границах исторического центра. У всех остальных срок будет год — до сентября 2024 года», — сообщил Уфимцев.

В случае злостного уклонения будет административная ответственность, отметил депутат. «Но мы не карательный орган, поэтому будем максимально объяснять и разъяснять», — добавли он.

При этом собеседник «Ленты.ру» рассказал, что изменения не коснутся тех, кто зарегистрировал название как товарный знак.

«В таком случае менять вывески не нужно. Грубо говоря, корпорация Sony дальше может так и писать», — заключил Уфимцев.

16 февраля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который призван защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. Так, в стране появятся нормативные словари, грамматики и справочники, в которых будут зафиксированы нормы современного русского литературного языка.

