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10:53, 29 мая 2023Силовые структуры

На железнодорожных путях в Ленобласти нашли похожий на СВУ предмет

В Ленобласти местные жители заметили на железнодорожных путях предмет, похожий на СВУ

Фото: Johannes Plenio / Unsplash

В Ленобласти на железнодорожных путях возле платформы «67-й километр» в Приозерском районе нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители заметили на рельсах коробку с торчащими проводами. После этого они позвонили в полицию.

На место приехали саперы. Они изучат коробку.

Ранее сообщалось, что в Москве трое неизвестных подожгли релейный шкаф на железной дороге у станции Чухлинка. Инцидент произошел ночью 26 мая. Была вызвана пожарная бригада, которая потушила пламя за полчаса.

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    Елизавета Новикова
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