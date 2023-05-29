На железнодорожных путях в Ленобласти нашли похожий на СВУ предмет

В Ленобласти местные жители заметили на железнодорожных путях предмет, похожий на СВУ

В Ленобласти на железнодорожных путях возле платформы «67-й километр» в Приозерском районе нашли предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители заметили на рельсах коробку с торчащими проводами. После этого они позвонили в полицию.

На место приехали саперы. Они изучат коробку.

Ранее сообщалось, что в Москве трое неизвестных подожгли релейный шкаф на железной дороге у станции Чухлинка. Инцидент произошел ночью 26 мая. Была вызвана пожарная бригада, которая потушила пламя за полчаса.