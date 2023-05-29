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18:27, 29 мая 2023Культура

Жена Гуфа ответила на обвинения после примирения с рэпером

Жена рэпера Гуфа Юлия Королева ответила на обвинения после примирения с музыкантом
Алексей Долматов и Юлия Королева

Алексей Долматов и Юлия Королева. Фото: @yuliyakorolevaa

Российская модель и блогерша Юлия Королева ответила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на обвинения после воссоединения с рэпером Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф.

Известно, что примирение супругов произошло на дне рождения их общей дочери Тины. Королева в нецензурной форме ответила подписчикам, что ее не интересует мнение критиков.

«Рано или поздно всегда наступает этот прекрасный момент, когда люди вокруг тебя спорят, высказывают свое мнение, осуждают, обсуждают, но все, что ты отвечаешь: "Вы абсолютно правы, наслаждайтесь этим!" И пошел делать свои дела легкой походкой», — написала модель.

Королева также записала видеоролик на тему настоящей и фальшивой любви. В нем говорится, что настоящие чувства заключаются в том, чтобы «блокировать, разблокировать, блокировать, разблокировать».

Ранее Гуф и его жена Юлия Королева показали лицо дочери Тины спустя год после ее рождения. Звездная пара выложила снимки с совместной фотосессии с ребенком в соцсетях. В комментариях к публикации многие раскритиковали воссоединение супругов.

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    Сергей Равин
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