В ДНР сообщили о поражении иностранного ЗРК в Киеве

Гагин: ВС России во время ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства

Вооруженные силы (ВС) России во время ударов по Киеву поразили ЗРК иностранного производства. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Есть информация о том, что действительно был поражен один из комплексов ПВО иностранного производства. Вероятно, что это один из Patriot», — сказал Гагин.

По его словам, атака состояла из двух волн. При первой волне использовались беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые поразили некоторые цели, а также выявили силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Гагин добавил, что вторая волна была нанесена крылатыми ракетами, которые «качественно поразили свои цели». Российские ракеты и аппараты ударили по складам боеприпасов и складам тылового имущества, заключил он.

Ранее, 29 мая, киевляне рассказали о взрывах в центре Киева и видневшемся дыме в районе аэропорта Жуляны. Также появилась информация, что одной из целей атаки стал зенитный ракетный комплекс Patriot в районе киевского аэропорта.