В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной

Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в регионах России на границе с Украиной

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в регионах России, которые находятся на границе с украинской территорией. Об этом он написал в Twitter.

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. (…) Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров», — считает Подоляк.

По его мнению, подобная зона должна находиться в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Чиновник добавил, что на первом этапе там необходимо разместить иностранный контингент.