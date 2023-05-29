Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:23, 29 мая 2023Бывший СССР

В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной

Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в регионах России на границе с Украиной

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал создать демилитаризованную зону в регионах России, которые находятся на границе с украинской территорией. Об этом он написал в Twitter.

«Ключевой темой послевоенного устройства должна стать установка предохранителей во избежание повторения агрессии в будущем. (…) Обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 километров», — считает Подоляк.

По его мнению, подобная зона должна находиться в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях. Чиновник добавил, что на первом этапе там необходимо разместить иностранный контингент.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Стало известно о планах Александра Емельяненко провести бой с Джеффом Монсоном
    В Киеве призвали создать демилитаризованную зону в России на границе с Украиной
    В Краснодаре объяснили запрет на вывески на иностранном языке
    Власти российского приграничного региона сообщили об обстреле ВСУ
    Ведущая «Дома-2» показала фигуру без ретуши через четыре месяца после родов
    В России отреагировали на перенос Дня Победы на Украине
    Россиян предупредили об опасной ошибке худеющих
    В Госдуме объяснили идею ограничить продажу алкоголя в заведениях в жилых домах
    Представители сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косове
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.