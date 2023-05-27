На Украине выдвинули встречные требования к России по урегулированию конфликта

Подоляк выдвинул встречные условия Москве по урегулированию украинского конфликта

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ на российское предложение по урегулированию конфликта выдвинул встречное условие. Свое предложение он опубликовал в Twitter.

«Требования России, переданные через МИД РФ, скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны только условия Украины: немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины. Окончательное признание распада СССР и полного суверенитета постсоветских стран», — написал он на своей странице в соцсети.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что достижение мира на Украине возможно, если страна откажется от планов на вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

Кроме того, отметил он, должны остановиться боевые действия со стороны украинской армии, прекратиться поставки западного оружия и признаны новые территориальные реалии.