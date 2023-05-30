Официальный представитель МИД Захарова оценила реакцию ЕС на атаки беспилотников в Москве

Российское постпредство при Евросоюзе снабдит Брюссель и местных дипломатов, в том числе официального представителя внешнеполитической службы объединения Петера Стано всей информацией об атаке беспилотников в Москве, произошедшей утром 30 мая. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Она назвала Стано и других представителей ЕС «невкурсантами», которые «сидят в брюссельских танках».

Так Захарова оценила реакцию европейского дипломата, высказанную на брифинге. Стано говорил, что ЕС не располагает подробностями об атаках беспилотников на Москву. Чиновник отметил, что в Брюсселе уже приняли к сведению сообщения о пролетах дронов в Московской области, но у объединения нет информации о деталях происшествия.