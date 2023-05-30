В ЕС прокомментировали атаки беспилотников на Москву
Европейский союз (ЕС) не располагает подробностями об атаках беспилотников на Москву. Так прокомментировал атаки на российскую столицу официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, передает РИА Новости.
Чиновник отметил, что в ЕС приняли к сведению сообщения о пролетах дронов в Московской области, но у объединения нет информации о деталях происшествия. «Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины», — резюмировал он.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получал информацию об атаке дронов на Москву и Подмосковье в прямом режиме. «Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — добавил он.
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. В результате несколько зданий получили повреждения.