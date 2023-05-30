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12:44, 30 мая 2023Россия

В Кремле рассказали об информировании Путина об атаке дронов на Москву

Песков заявил, что Путин получал информацию об атаке дронов на Москву в прямом режиме

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин получал информацию об атаке дронов на Москву и Подмосковье в прямом режиме. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Как рассказал официальный представитель Кремля, президент начал рабочий день рано утром. По его словам, информация о происходящем поступала к Путину напрямую по линии Минобороны и других ведомств, а также от мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО», — подчеркнул Песков.

В беседе с журналистами он также заявил, что атака беспилотников на Москву стала ответом Украины на успешные действия российских войск. Представитель Кремля напомнил, что в воскресенье, 28 мая, Вооруженные силы России нанесли «весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений».

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье утром 30 мая. В столице под удар попали три жилых дома: на Ленинском проспекте, на Профсоюзной улице и на улице Атласова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в результате несколько зданий были повреждены.

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В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что несколько беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, сработала система противовоздушной обороны.

Позже в Минобороны России сообщили, что в атаке на Московский регион были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье

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    Константин Лысяков
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