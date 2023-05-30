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12:40, 30 мая 2023Россия

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Песков: атака беспилотников на Москву стала ответом на успешные удары российских войск

Фото: Александра Левчук / ТАСС

Атака беспилотников на Москву стала ответом Украины на успешные действия российских войск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

По словам Пескова, в воскресенье, 28 мая, Вооруженные силы России нанесли «весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений».

Представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, к чему должны быть готовы жители России после атаки, добавив, что сказал все, что мог.

Во вторник, 30 мая, беспилотные летательные аппараты атаковали Москву и Московскую область. Минобороны России назвало атаку террористической и сообщило о сбитии пяти аппаратов средствами ПВО. Еще три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки было повреждено несколько зданий. В городе ввели план «Тайфун».

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    Алан Босиков
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