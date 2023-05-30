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06:15, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Девушка сходила на иглоукалывание и обнаружила дома неприятный сюрприз

Reddit: девушка обнаружила в ягодице забытую иглу после сеанса иглоукалывания

Фото: Mattedak / Reddit

Девушка с ником mattedak рассказала, что сходила на сеанс иглоукалывания и обнаружила дома неприятный сюрприз. Пост об этом она разместила на Reddit.

«Мне порекомендовали специалиста по акупунктуре, предполагалось, что он профессионал. Но после очень некомфортной поездки домой я вытащила из ягодицы целую иглу», — пожаловалась автор публикации под фотографией забытой акупунктурной иглы.

В комментариях она пояснила, что впервые была на процедуре. По словам девушки, поначалу она не приняла всерьез дискомфорт, так как полагала, что это нормально. Автор поста также отметила, что была сильно испугана, когда обнаружила иглу, и связалась с проводившим процедуру специалистом по электронной почте.

«Напиши в отзыве "Специалист оказался занозой в заднице"», «Да вы только посмотрите, какая претенциозная, жалуется, что получила бесплатную иглу!», — пошутили комментаторы. Многие также порекомендовали девушке обратиться с ее проблемой к доказательной медицине.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал сделанную им ночью фотографию со странной фигурой. Его пост стал популярным, некоторые комментаторы сочли деталь на снимке зловещей.

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    Маргарита Щигарева
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