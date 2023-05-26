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08:45, 26 мая 2023Интернет и СМИ

Парень сфотографировал ночную улицу и заметил на снимке странную фигуру

Reddit: парень сфотографировал ночную улицу и заметил на снимке человека на четвереньках

Фото: Weird / Reddit

Парень под ником lovewilltearsusapart рассказал на Reddit, что заметил на сделанном поздно ночью фото странную деталь. Опубликованный им снимок стал популярным и собрал множество комментариев, в которых пользователи поделились догадками о том, чем можно объяснить ее появление.

Фотография была сделана из окна: на ней видны заснеженные улицы, горящие фонари, деревья и уходящие вдаль дома. Если приглядеться к снимку, то на дороге также можно заметить фигуру человека на четвереньках. «Я заметил нечто странное на фото, которое сделал прошлой зимой примерно в три часа ночи. Думаю, это мужчина, ползущий посередине дороги в тумане», — написал автор снимка.

Фото: Weird / Reddit

В комментариях некоторые пользователи пошутили, что загадочная фигура напоминает им персонажа книг и фильмов «Властелин колец» Голлума. «Срочные новости: в кадр попал мужчина, который пытался не поскользнуться на льду», «Вероятно, он упал и пытался подняться», «Он просто пьяный», — предположили другие комментаторы. Некоторые также заявили, что эта деталь на снимке кажется им зловещей. Некоторые же решили, что изображение было отфотошоплено.

Ранее на Reddit набрал популярность пост пользовательницы, которая показала обнаруженную в доме неожиданную находку. По словам женщины, она хотела установить кондиционер и нашла в стене картину с пожилым мужчиной.

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Маргарита Щигарева
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