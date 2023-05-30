Россиянам назвали самый безопасный материал для строительства бани

Самым безопасным материалом для строительства бани считается керамический кирпич

Самыми безопасными материалами для строительства бани назвали керамический кирпич и газоблоки. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Максим Соколов.

«Среди достоинств: правильная форма, негорючесть, долговечность. Недостатки такого материала: долгое прогревание, разрушение от влаги, высокая цена», — отметил эксперт.

Однако специалист уточнил, что традиционно баню возводят из дерева — из рубленого бревна или клееного бруса. Самым популярным материалом считается сосна из-за ее хороших теплоизоляционных свойств и доступной цены. Лиственница будет устойчива к гниению и поражению различными микроорганизмами и насекомыми. Хорошей альтернативой сосне назвали осину, а наиболее долговечным материалом — дуб, однако он сложен в обработке.

Россиянам также рассказали на что обратить внимание при выборе древесины. На досках должно быть минимальное количество сучков и смолы, а также отсутствовать плесень, дырочки и трещины, а сердцевина занимать не менее 70 процентов от среза.

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