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06:00, 30 мая 2023Среда обитания

Россиянам назвали самый безопасный материал для строительства бани

Самым безопасным материалом для строительства бани считается керамический кирпич

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Самыми безопасными материалами для строительства бани назвали керамический кирпич и газоблоки. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Максим Соколов.

«Среди достоинств: правильная форма, негорючесть, долговечность. Недостатки такого материала: долгое прогревание, разрушение от влаги, высокая цена», — отметил эксперт.

Однако специалист уточнил, что традиционно баню возводят из дерева — из рубленого бревна или клееного бруса. Самым популярным материалом считается сосна из-за ее хороших теплоизоляционных свойств и доступной цены. Лиственница будет устойчива к гниению и поражению различными микроорганизмами и насекомыми. Хорошей альтернативой сосне назвали осину, а наиболее долговечным материалом — дуб, однако он сложен в обработке.

Россиянам также рассказали на что обратить внимание при выборе древесины. На досках должно быть минимальное количество сучков и смолы, а также отсутствовать плесень, дырочки и трещины, а сердцевина занимать не менее 70 процентов от среза.

Ранее дачникам рассказали, что для установки бассейна на даче в первую очередь важно выбрать правильное место. Перечень работ, которые необходимо провести для установки, будет зависеть от вида бассейна. Как правило, процесс подготовки участка и монтажа конструкции описан в паспорте товара.

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    Нина Ташевская
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