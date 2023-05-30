Российские ученые создали бионефть из водорослей

Калининградские ученые научились синтезировать бионефть из водорослей

Ученые из Балтийского федерального университет (БФУ) имени Канта в Калининграде научились синтезировать бионефть из морских водорослей и отходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как пояснили в университете, созданная российскими специалистами технология подразумевает использование в качестве источника биомассы крупные водоросли, избыточный ил, осадки сточных вод и древесные отходы.

«Все это смешивается, после чего во влажном виде нагревается до 300 градусов в специальном реакторе. Давление при этом увеличивается до шести мегапаскалей. В итоге получается нефтеподобное вещество», — рассказала научный сотрудник Института живых систем БФУ имени Канта Юлия Куликова.

По словам авторов разработки, использование подобной технологии позволит не только обеспечить утилизацию органических отходов и снижение выбросов парниковых газов в процессе гниения биомассы, но и поможет заместить часть ископаемой нефти бионефтью, которая считается углеродно-нейтральной.

Ранее сообщалось, что ученые из Мордовского госуниверситета разработали так называемый легкий бетон, удельный вес которого вдвое меньше, чем у традиционного материала.