ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС

МИД ЮАР гарантировал дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС

МИД Южно-Африканской республики (ЮАР) гарантирует, что участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе будет предоставлен дипломатический иммунитет, пишет РИА Новости.

«Я признаю министерскую встречу БРИКС и 15-й саммит БРИКС (...) для целей предоставления иммунитетов и привилегий, предусмотренных в разделе 6(1)(а) указанного Закона», — говорится в заявлении главы МИД ЮАР Наледи Пандор.

Министерская встреча БРИКС состоится в Кейптауне с 1 по 2 июня, а саммит БРИКС — с 22 по 24 августа в южноафриканской провинции Гаутенг.