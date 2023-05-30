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09:32, 30 мая 2023Мир

ЮАР гарантировала дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС

МИД ЮАР гарантировал дипломатический иммунитет участникам саммита БРИКС

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

МИД Южно-Африканской республики (ЮАР) гарантирует, что участникам встречи министров в июне и саммита БРИКС в августе будет предоставлен дипломатический иммунитет, пишет РИА Новости.

«Я признаю министерскую встречу БРИКС и 15-й саммит БРИКС (...) для целей предоставления иммунитетов и привилегий, предусмотренных в разделе 6(1)(а) указанного Закона», — говорится в заявлении главы МИД ЮАР Наледи Пандор.

Министерская встреча БРИКС состоится в Кейптауне с 1 по 2 июня, а саммит БРИКС — с 22 по 24 августа в южноафриканской провинции Гаутенг.

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    Виктория Кондратьева
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