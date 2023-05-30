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12:03, 30 мая 2023Экономика

Резервный банк ЮАР предупредил о последствиях поддержки России

Резервный банк ЮАР предупредил об опасности санкций из-за позиции страны по Украине

Фото: Sergei Chirikov / Pool / AP

Текущая позиция ЮАР по военному конфликту на Украине представляет угрозу для финансовой стабильности страны — если ее заподозрят в поддержке России, то последствия окажутся максимально серьезными. Об этом говорится в обзоре Резервного банка ЮАР, на который ссылается РИА Новости.

Эксперты организации отметили, что нейтралитет Южной Африки все чаще ставится под сомнение, что может привести к вторичным санкциям со стороны западных стран. Такой удар сделает невозможным функционирование финансовой системы республики, поскольку она не сможет проводить международные платежи в долларах. Одним из последствий может стать внезапное прекращение притока капитала и увеличение его оттока.

При этом в Резервном банке предупредили, что даже без официального объявления вторичных санкций южноафриканские финансовые учреждения могут подвергнуть более тщательной проверке.

Ранее министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что не видит перспектив у идеи общей валюты стран БРИКС. По ее словам, экономика такого шага слишком сложна, к тому же надо учитывать интересы всех участников, а это сложно, поскольку страны только выходят из кризиса.

В свою очередь глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго отметил, что не представляет себе валюту, выпущенную странами, которые находятся в разных точках земного шара. Если говорить о евро, то страны еврозоны находятся рядом друг с другом и при этом они отказались от собственных валют, подчеркнул экономист.

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    Платон Щукин
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