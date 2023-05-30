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12:00, 30 мая 2023Бывший СССР

Пленный боец ВСУ заявил о проблемах в технике и артиллерии

Пленный боец ВСУ заявил о недостатке техники в его части и господстве артиллерии России

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделение десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) просило у командования бронетехнику и оружие, однако Киев направил им лишь одну единицу МТ-ЛБ и пулемет, рассказал попавший в пленный под Червонопоповкой Луганской народной республики (ЛНР) украинский боец. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы записывали видео из-за того, что у нас техники не было, просили технику и вооружение, нам дали "мотолыгу" и, наверное, пулемет», — заявил он.

Пленный уточнил, что к моменту приближения российских войск к украинским позициям, ВСУ было нечем ответить. Ситуацию для украинцев усугубило и господство российской артиллерии.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал о случаях дезертирства в рядах ВСУ на краснолиманском направлении. По его словам, на фоне случаев дезертирства, украинское командование перебросило подкрепление на этот участок фронта.

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    Алевтина Запольская
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