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13:47, 30 мая 2023Экономика

«Детский мир» завершил реорганизацию бизнеса

Ретейлер «Детский мир» завершил реорганизацию бизнеса

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Компания «Детский мир», которая занимается продажей детских товаров, завершила процесс реорганизации бизнеса в форме выделения 100 процентов дочерней операционной компании ООО «ДМ». Об этом сказано в пресс-релизе ретейлера.

Дочерние структуры компании запустили программы приобретения акций публичного акционерного общества (ПАО) у ее акционеров. Выкуп ценных бумаг будет осуществляться по цене 71,5 рубля за штуку. На новостях о завершении процедуры акции компании на бирже выросли на четыре процента.

Инвесторы-нерезиденты из «недружественных» стран смогут продать свои акции по аналогичной цене, получив средства на счета типа «С», или по цене 60,77 рубля за акцию на удобные для них счета. В «Детском мире» уточнили, что получили разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на совершение сделок с инвесторами-нерезидентами из недружественных государств.

Компания объявила о начале постепенной трансформации в частный бизнес в ноябре 2022 года. Одной из причин стали трудности, с которыми столкнулись иностранные инвесторы при голосовании на общих собраниях.

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    Мария Грушко
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