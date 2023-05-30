Ретейлер «Детский мир» завершил реорганизацию бизнеса

Компания «Детский мир», которая занимается продажей детских товаров, завершила процесс реорганизации бизнеса в форме выделения 100 процентов дочерней операционной компании ООО «ДМ». Об этом сказано в пресс-релизе ретейлера.

Дочерние структуры компании запустили программы приобретения акций публичного акционерного общества (ПАО) у ее акционеров. Выкуп ценных бумаг будет осуществляться по цене 71,5 рубля за штуку. На новостях о завершении процедуры акции компании на бирже выросли на четыре процента.

Инвесторы-нерезиденты из «недружественных» стран смогут продать свои акции по аналогичной цене, получив средства на счета типа «С», или по цене 60,77 рубля за акцию на удобные для них счета. В «Детском мире» уточнили, что получили разрешение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на совершение сделок с инвесторами-нерезидентами из недружественных государств.

Компания объявила о начале постепенной трансформации в частный бизнес в ноябре 2022 года. Одной из причин стали трудности, с которыми столкнулись иностранные инвесторы при голосовании на общих собраниях.