Напившийся просроченного молока блогер отравился свежим шпинатом
Блогер из Великобритании решил есть просроченную еду, чтобы доказать ее безопасность, но отравился свежим шпинатом. Об этом сообщает Insider.
Технолог пищевого производства Дэвид Врен начал вести блог, в котором питался просроченной едой и рассказывал о своем опыте. Так он хотел доказать, что иногда даты на упаковке не говорят о необходимости выбрасывать еду. Дэвид считает своей миссией сократить количество выбрасываемых продуктов питания.
Например, в мае 2023 года он продемонстрировал подписчикам, как ест сыр, срок годности которого истек в январе. Кроме того, Врен без последствий для здоровья напился молока через 41 день после истечения срока его хранения, а также ел йогурт, просроченный на 43 дня. Единственным его провалом стал шпинат, срок годности которого не истек. Британец добавил его в пасту и вскоре почувствовал дурноту.
Листовая зелень, такая как шпинат, пишет Insider, является благоприятной средой для размножения опасных микроорганизмов, вроде кишечной палочки, норовирусов и сальмонеллы. Врен считает, что именно кишечная палочка стала причиной его отравления.
Ранее сообщалось о блогере, который полностью перешел на диету из сырого мяса и яиц. Кроме того, он создает вирусные видео, на которых ест сырые бараньи тестикулы, за что его прозвали «королем яичек».