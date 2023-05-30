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16:23, 30 мая 2023Из жизни

Напившийся просроченного молока блогер отравился свежим шпинатом

Блогер начал питаться просроченной едой и отравился свежим шпинатом

Фото: Louis Hansel / Unsplash

Блогер из Великобритании решил есть просроченную еду, чтобы доказать ее безопасность, но отравился свежим шпинатом. Об этом сообщает Insider.

Технолог пищевого производства Дэвид Врен начал вести блог, в котором питался просроченной едой и рассказывал о своем опыте. Так он хотел доказать, что иногда даты на упаковке не говорят о необходимости выбрасывать еду. Дэвид считает своей миссией сократить количество выбрасываемых продуктов питания.

Например, в мае 2023 года он продемонстрировал подписчикам, как ест сыр, срок годности которого истек в январе. Кроме того, Врен без последствий для здоровья напился молока через 41 день после истечения срока его хранения, а также ел йогурт, просроченный на 43 дня. Единственным его провалом стал шпинат, срок годности которого не истек. Британец добавил его в пасту и вскоре почувствовал дурноту.

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Листовая зелень, такая как шпинат, пишет Insider, является благоприятной средой для размножения опасных микроорганизмов, вроде кишечной палочки, норовирусов и сальмонеллы. Врен считает, что именно кишечная палочка стала причиной его отравления.

Ранее сообщалось о блогере, который полностью перешел на диету из сырого мяса и яиц. Кроме того, он создает вирусные видео, на которых ест сырые бараньи тестикулы, за что его прозвали «королем яичек».

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    Антонина Черташ
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